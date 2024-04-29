Итальянский регион десятилетиями пил отравленную химикатами воду

Исследователи из Падуанского университета в Италии впервые опубликовали прямые доказательства того, что ПФАС (пер- и полифторалкильные соединения) приводят к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые называют эти соединения «вечными химикатами», потому что ПФАС практически не разлагаются. Их и ранее считали опасным, но только сейчас удалось найти доказательства, что ПФАС стали причиной смертельных заболеваний, сообщает The Guardian.

ПФАС, или пер- и полифторалкильные соединения, — это класс элементов, состоящий из около 15 тысяч химикатов. Их массово используют в промышленности — в частности для создания, например, тефлоновых сковородок, бумажных стаканчиков, коробок из-под пиццы, чехлов для сидений, пищевой пленки и многого другого. Предыдущие исследования связывали химикат с возникновением рака, почечных и врожденных заболеваний, пониженному иммунитету, проблемами с печенью и рядом других серьезных болезней.

Чтобы доказать связь между ПФАС и сердечно-сосудистыми заболеваниями, ученые сравнили свидетельства о смерти на севере Италии в регионе Венето. Десятилетиями часть жителей этого региона пила воду из источника рядом с заводом, активно использовавшим ПФАС, а другая — потребляла чистую воду из другого источника. Это позволило ученым сравнить данные о смертях в пределах одного региона.

Исследователи установили, что в период с 1985-го по 2018 годы — когда источники воды были сильно загрязнены химикатами — в «грязной части» Венето от сердечно-сосудистых заболеваний умерло на четыре тысячи больше людей, чем среди тех, кто пил воду из другого источника.

«Это первый раз, когда кому-либо удавалось найти убедительные доказательства связи воздействия ПФАС и смертей от сердечно-сосудистых заболеваний», — заявила ведущий автор исследования Аннибале Биггери.

Изучив свидетельства о смерти, ученые также пришли к выводу, что химикаты могли приводить к смертям от различных видов рака — например, рака яичек и рака почек. Более того, у ученых есть доказательства, что ПФАС приводили к возникновению и других почечных заболеваний, но, по их мнению, установить прямую связь пока нельзя.

Поскольку ПФАС не разлагаются, они также передаются от матерей к детям при беременности. Одна из местных жительниц заявила, что это «катастрофическая несправедливость», подчеркивающая необходимость запрета химиката. Однако запрета все еще нет, пока лишь пять европейских стран — Германия, Дания, Норвегия, Нидерланды и Швеция — пытаются разработать проект, накладывающий широкий запрет на продукцию с ПФАС.

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