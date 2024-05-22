Франция заподозрила российские спецслужбы в порче памятника жертвам Холокоста

Французские следователи изучают, могли ли российские спецслужбы быть причастными к порче памятника жертвам Холокоста в Париже. Об этом со ссылкой на французские СМИ сообщает The Guardian.

Речь идет о мемориале, посвященном людям, которые спасали евреев от преследований во время нацистской оккупации Франции. Утром 14 мая на одной из его стен обнаружили граффити в виде десятков красных ладоней.

Мэр Парижа Анна Идальго предположила, что это мог быть антисемитский акт. Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее «одиозным антисемитизмом». Он заявил, что вандалы оскорбили память и о тех, кто спасал евреев во время Холокоста, и о самих жертвах.

Фото: Antonin Utz/AFP/Getty Images

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что около трех часов ночи граффити на мемориале оставили два человека. Они использовали аэрозольную краску и трафареты. Еще один или два человека могли им помогать, сообщила телекомпания France Info со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования. Силовики вычислили подозреваемых по данным их мобильных телефонов. Все они — граждане Болгарии. Утром 14 мая они уехали из Парижа в Брюссель на автобусе.

Осенью прошлого года, через несколько недель после начала войны между ХАМАСом и Израилем, на парижских зданиях появилось около 60 граффити со Звездой Давида синего цвета. По этому делу арестовали молдавскую пару. Французские СМИ писали, что им мог дать задание сделать граффити пророссийский молдавский бизнесмен. Силовики предполагали, что к произошедшему могла быть причастна российская разведка.

Собеседник France Info назвал красные ладони на мемориале «копипастом» осенней акции. Французские следователи вновь считают, что к произошедшему может быть причастна Россия.

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