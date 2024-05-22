Три страны признали независимость Палестины

Премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Ирландии Саймон Харрис и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявили о признании Палестины независимым государством. Об этом сообщает The Guardian.

Лидер норвежского правительства заявил на пресс-конференции, что «Палестина имеет фундаментальное право на независимое государство». Он считает, что мир в регионе невозможен без признания независимости Палестины.

Премьер-министр Ирландии во время выступления заявил: «Каждый из нас теперь предпримет все необходимые национальные шаги для реализации этого решения. Я уверен, что в ближайшие недели к нам присоединятся и другие страны, которые сделают этот важный шаг».

В свою очередь премьер-министр Испании потребовал немедленного прекращения огня в секторе Газа. Педро Санчес считает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдает приказы о бомбардировках больниц, школ и домов мирных жителей и что у него нет плана по урегулированию конфликта.

«Он по-прежнему использует голод, холод и террор, чтобы наказать более миллиона невинных мальчиков и девочек — и дело зашло так далеко, что прокуроры Международного уголовного суда на этой неделе потребовали его ареста за военные преступления», — добавил Санчес.

Официальные решения всех трех стран о признании палестинского государства вступят в силу 28 мая.

В ответ на признание независимости Палестины министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац решил сообщил на своей странице в соцсети Х, что Израиль отзывает своих послов в Ирландии и Норвегии для консультаций.

В своем заявлении Кац написал: «Я посылаю ясный и недвусмысленный сигнал Ирландии и Норвегии: Израиль не будет хранить молчание перед лицом тех, кто подрывает его суверенитет и ставит под угрозу его безопасность <...> Этот ошибочный шаг со стороны этих стран — несправедливость по отношению к памяти жертв 7 октября, удар по усилиям по возвращению 128 заложников и поощрение боевиков ХАМАС и иранских группировок джихада, что подрывает шансы на мир и ставит под сомнение право Израиля на самооборону».

Заявление Каца появилось до того, как Испания признала независимость Палестины. Глава МИД Израиля пообещал также отозвать посла из Испании, если страна «предпримет аналогичный шаг».

The Guardian отмечает, что первым государством-членом ЕС, признавшим независимость Палестины, стала Швеция. Она сделала это еще в 2014 году. Другими государствами в составе ЕС, признавшими Палестину, стали Болгария, Кипр, Чехия, Словакия, Венгрия, Мальта, Польша и Румыния, но, как подчеркивает издание, эти страны заявили о признании независимости до вступления в Евросоюз.

Как отмечает Associated Press, некоторые европейские страны заявили, что признание независимости Палестины «имеет важное значение для прочного мира в регионе» и может «стимулировать дальнейшие шаги Организации Объединенных Наций, усилив изоляцию Израиля».

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