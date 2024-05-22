Жерара Депардье обвинили в нападении на «короля папарацци»

Известного французского актера Жерара Депардье обвинили в нападении на фотографа, который сфотографировал его во время обеда в заведении Harry’s bar в Риме, передает CNN со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, Депардье со спутницей и еще двумя людьми обедали на веранде на знаменитой улице Via Veneto, когда фотограф Рино Барилари, также известный как «король папарацци», сфотографировал их. Что произошло потом, точно не ясно, однако известно, что обе стороны конфликта подали заявления в полицию.

Как утверждает 79-летний Барилари, спутница Депардье Магда Ваврусова набросилась на него с кулаками, а затем и сам актер присоединился к драке.

Адвокат Ваврусовой Дельфин Мейе заявила CNN, что фотограф толкнул ее. «Фотограф толкнул меня и прикасался своими руками к моему телу и груди. Подавая это заявление, я до сих пор чувствую боль, он был очень агрессивен», — рассказала Ваврусова полиции.

По словам Мейе, после стычки Ваврусову госпитализировали. Юрист также утверждает, что Депардье вмешался в драку, чтобы ее прекратить после того, как фотограф напал на его спутницу.

Факт инцидента CNN подтвердили хозяин Harry's bar Пьеро Лепор и представители местной полиции.

Заведение Harry’s bar получило широкую известность после того, как появилось в фильме Федерико Феллини «Сладкая жизнь», герой которого фотограф Папараццо, как считается, дал жизнь термину «папарацци».

«Мы не видели здесь кулачных боев уже два десятилетия. Подобные вещи здесь никогда не случаются», — сказал Лепор CNN. «Мы привыкли к знаменитостям и привыкли к папарацци — они не могут выжить друг без друга. Но мы не привыкли к таким боям», — добавил он.

Фотограф Рино Барилари известен своими фотографиями знаменитостей, среди которых Сильвестр Сталлоне, Шэрон Стоун, Лиз Тейлор и Фрэнк Синатра, а также римские папы и президенты разных стран.

Герои фотографий Барилари не раз нападали на него. Как рассказывал фотограф в собственном биографическом фильме, за время его карьеры ему сломали 82 фотоаппарата, 11 ребер и одну бедренную кость.

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