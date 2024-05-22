Китай выпустил обученный на идеях Си Цзиньпина чат-бот

В Китае создали чат-бот, обученный на идеях главы КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает Financial Times.

Для разработки системы использовалась политическая доктрина «Идеи Си Цзиньпина о социализма с китайской спецификой новой эпохи» и другая литература, которая была предоставлена Управлением кибербезопасности Китая (САС).

Пока чат-бот применяется в исследовательских целях под руководством САС, однако со временем он может стать доступен для широкого использования, рассказал FT человек, участвовавший в разработке проекта. По его словам, чат-бот может отвечать на вопросы, создавать отчеты, обобщать информацию и делать переводы с китайского на английский и с английского на китайский.

По данным Financial Times, от имени Си Цзиньпина в Китае опубликовано более 12 книг. Несколько лет назад китайские власти обязали школьников старше 10 лет изучать политическую философию главы КНР. Более того, в Китае создали специальное приложение Study Xi Strong Nation, с помощью которого можно обучать и проверять знания на предмет высказываний и идей лидера страны.

CAC требует от разработчиков систем искусственного интеллекта «воплощения основных социалистических ценностей» и заявляет, что создаваемый контент не может «содержать никакой информации, подрывающей государственную власть».

Это большая проблема для разработчиков, отмечает FT. Большинство компаний тренируют свои сервисы на информации из англоязычных источников, рискуя научить системы ИИ генерировать ответы, противоречащие китайским нормам.

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