ВСУ заявили об уничтожении последнего носителя крылатых ракет в Крыму

Генштаб ВСУ заявил, что в ночь на 19 мая Силы обороны Украины поразили российский ракетный корабль «Циклон». По словам спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, «Циклон» — последний российский носитель крылатых ракет на территории аннексированного Крыма.

«Корабль был вооружен зенитно-ракетным комплексом «Панцирь-С» и использовался в качестве ПВО», — отметил он.

19 мая телеграм-канал «Досье Шпиона» также сообщал об ударе ракетами ATACMS по причалу в Севастополе, где находился корабль. По информации канала, он затонул. Эту же информацию подтверждали источники телеграм-канала ASTRA.

Помимо этого, 19 мая ВМС Украины писали об уничтожении другого корабля — тральщика 266-М «Ковровец».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ впервые за два года войны хватает артиллерийских снарядов.

«Впервые за годы войны ни одна из бригад не жалуются, что нет артиллерийского снаряда. И это происходит на протяжении последних двух месяцев», — отметил он.

При этом российские войска продолжают продвигаться на Харьковском направлении. Украинские власти признают, что ситуация в области непростая. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов предположил, что Россия может параллельно начать новое наступление в Сумской области к северу от Харькова и попытается прорвать фронт.

Минобороны Украины заявило о начале наступления российской армии на Харьковском направлении 10 мая. По информации ведомства, первая попытка прорыва тогда началась в 5 утра. За прошедшие дни российские военные смогли оккупировать несколько населенных пунктов. Количество населенных пунктов, где идут бои, увеличивается. По данным украинского проекта Deep State, к настоящему моменту замечено продвижение российских войск в Волчанске и окрестных селах.

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