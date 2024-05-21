США опасаются обвинений в гибели президента Ирана 

В администрации американского президента Джо Байдена опасаются, что Иран может обвинить США или Израиль в крушении вертолета и гибели президента страны Ибрагима Раиси, пишет Politico.

В Белом Доме надеются на сохранение статуса-кво в регионе, но при этом опасаются, что такие обвинения могут привести к эскалации конфликта с Израилем. Как отмечает издание, американские чиновники не ждут значительных изменений в политике Ирана до выборов нового президента.

«Я не делаю ставку на какие-либо изменения в политике», — сказал высокопоставленный чиновник администрации, а также еще пять собеседников Politico, пожелавших остаться анонимными.

Российские аккаунты в соцсетях, которые действуют в интересах Кремля, уже обвинили США в убийстве иранского президента. Как пишет «Агентство», ссылаясь на проект «Ботнадзор», с момента гибели Раиси кремлеботы оставили во «ВКонтакте» около 13 тысяч комментариев.

Из них более двух тысяч содержали упоминание Ирана, президента страны и авиакатастрофы. В частности, в комментариях продвигаются две основных идеи — смерть Раиси выгодна США, а Россия и Иран являются союзниками.

Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в авиакатастрофе, которая произошла в провинции Восточный Азербайджан 20 мая. Вместе с ним погибли находившиеся на борту министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и аятолла Мохаммед Али Але-Хашем.

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