Шенгенская виза подорожает

Сбор за оформление шенгенской визы для краткосрочного пребывания увеличится на 12%. Об этом сообщает МИД Словении со ссылкой на решение Еврокомиссии. Новые правила начнут действовать с 11 июня.

Так, стоимость шенгенской визы категории С для заявителей старше 12 лет вырастет с €80 до €90, для детей 6-12 лет — с €40 до €45. Для детей до шести лет оформление визы останется бесплатным.

В сентябре 2022 года Совет ЕС отменил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. Это решение привело к увеличению визового сбора с €35 до €80, необходимости предоставления дополнительных документов и увеличению сроков по оформлению виз. С начала войны в Украине многие страны ЕС прекратили выдачу виз гражданам России.

!5 мая Еврокомиссия опубликовала доклад о количестве выданных шенгенских виз россиянам в 2023 году. По данным ведомства, в прошлом году заявления на шенгенские визы подали 520 тысяч россиян. Это почти на четверть меньше, чем в 2022 году.

Кроме того, выросло число отказов — визу не выдают каждому десятому заявителю. При этом россияне вошли в пятерку национальностей, представители которых подали больше всего заявлений. Всего за 2023 год россияне получили более 54 тысяч отказов, что на 7% больше, чем было в 2019 году, до начала пандемии. Одобренных заявлений оказалось около 449 тысяч.

Ранее стало известно, что россияне стали активнее бронировать поездки в Европу. Турагентства отмечают, что интерес к таким турам вырос на 25% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего заявители оформляют визы через Францию, Испанию и Италию.

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