Суд связал парниковые газы с загрязнением моря

Международный трибунал по морскому праву постановил, что парниковые газы приводят к загрязнению морской среды. Об этом пишет Reuters.

Согласно консультативному решению, выбросы ископаемого топлива и других газов, вызывающих потепление планеты, поглощаются океанами. Это, в свою очередь, загрязняет морскую среду.

В решении также говорится, что страны должны выйти за рамки требований Парижского соглашения 2015 года по защите морской среды.

Суд заявил, что у государств есть юридическое обязательство контролировать и сокращать выбросы, способствующих изменению климата. В решении сказано, что цели государств по сокращению выбросов парниковых газов должны быть установлены объективно, на основе лучших имеющихся научных данных и соответствующих международных правил и стандартов.

«Сегодня закон и наука встретились в этом суде и победили», — сказала Шерил Базард, посол Багамских островов в Евросоюзе, одного из девяти островных государств Карибского бассейна и Тихого океана, которые подали иск.

Китай, которого Reuters называет крупнейшим в мире загрязнителем планеты углеродом, заявил в суде, что у трибунала нет полномочий выносить консультативные решения, утверждая, что это может привести к фрагментации международного права.

Похожее решение, которое тоже может стать прецедентом, было вынесено в прошлом месяце, отмечает Reuters. Тогда Европейский суд по правам человека в своем решении заявил, что Швейцария не может справиться с климатическим кризисом. Иск подали две тысячи женщин старше 64 лет. Они заявили, что их здоровье и качество жизни ухудшаются из-за аномальной жары в Европе. Правительство Швейцарии, как говорилось в иске, бездействует в сфере борьбы с изменением климата, что повышает риск их смерти.

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