Женщины выиграли суд у Швейцарии по делу о неспособности государства справиться с жарой

Европейский суд по правам человека во Франции постановил, что Швейцария не способна справиться с климатическим кризисом. По мнению суда, это нарушает права человека. О решении ЕСПЧ сообщает CNN. Юристы назвали это решение историческим.

В 2023 году ЕСПЧ приступил к слушаниям по иску, который подала организация Swiss Senior Women for Climate Protection в 2020 году. Обвинительницами выступили две тысячи женщин старше 64 лет, а также отдельная группа из четырех женщин от 80 до 90 лет, проживающих в Швейцарии. По данным суда, одна из истиц скончалась с момента возбуждения дела.

Женщины утверждали, что их здоровье и качество жизни ухудшаются из-за аномальной жары в Европе, а бездействие правительства Швейцарии повышает риск их смерти.

Впервые жительницы Швейцарии обратились в суд в 2016 году. Они требовали от правительства принять дополнительные меры по снижению уровня загрязнения планеты и закрепить на законодательном уровне более строгую политику защиты климата.

ЕСПЧ постановил, что правительство Швейцарии нарушило некоторые права человека из-за «критических пробелов» в своем национальном законодательстве по сокращению выбросов. Председатель суда Шифра О'Лири отметила, что швейцарское правительство не смогло достичь своих целей по сокращению выбросов парниковых газов и не приняло должных мер.

«Я абсолютно потрясена и чрезвычайно горда тем, что после девяти лет интенсивной работы пожилые женщины наконец получили должное. Это неописуемый момент», — рассказала Reuters Корделия Бэр, юрист истиц.

CNN отмечает, что это первое подобное постановление по делу, связанному с климатическими изменениями. «Сегодняшнее решение против Швейцарии создает исторический прецедент, который применим ко всем европейским странам», — заявил Джерри Листон, юрист Global Legal Action Network.

Журналисты пишут, что Швейцария не имеет права на апелляцию, а решение имеет обязательную юридическую силу. Листон отмечает, что решение суда также заставит другие европейские страны пересмотреть подход к борьбе с климатическим кризисом.

Федеральное управление юстиции Швейцарии, которое представляет страну в суде по правам человека, заявило, что «принимает к сведению» решение ЕСПЧ.

CNN отмечает, что ЕСПЧ также рассматривал два подобных дела. Первое было инициировано шестью португальцами против 32-х европейских стран. Суд отклонил иск, поскольку посчитал, что заявители не исчерпали все правовые возможности на национальном уровне. Второй иск был подан бывшим французским мэром, однако суд его отклонил, поскольку истец переехал из региона и больше не мог считаться потерпевшим.

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