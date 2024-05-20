Пьяный вагнеровец из ревности 47 раз ударил возлюбленную ножом

Люберецкий городской суд Подмосковья приговорил экс-участника войны в Украине Максима Головачева к 11 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве (часть 1 статьи 105 УК) жительницы Дзержинского Гузялии Бурениной. На приговор обратила внимание «Верстка».

На суде Головачев рассказал, что был знаком с Бурениной около пяти лет — они вместе работали в магазине «Дикси». Впоследствии она уволилась оттуда и перешла на работу на овощную базу. Буренина позвала Головачева с собой, они вместе проработали на базе два месяца. Головачев сообщил, что был с Бурениной «в тесных отношениях» и относился к ней «серьезно».

9 ноября 2023 года, через 25 дней после возвращения Головачева с фронта, они с Бурениной выпивали в ее квартире. В какой-то момент женщина рассказала Головачеву, что пока он был на войне, она начала общаться с другим мужчиной и вступила с ним в отношения. Головачев, по его собственным словам, промолчал, но «испытал сильную ревность и злость». Впоследствии между ними произошла ссора, которая длилась около получаса.

Затем Головачев ушел курить на кухню, а Буренина осталась в спальне. «В состоянии сильной злости и ревности» Головачев взял кухонный нож, зашел в спальню, сел рядом с лежащей на кровати Бурениной и начал наносить ей удары. Буренина пыталась закрываться от него руками. Когда Головачев понял, что женщина мертва, он воткнул нож в матрас, пошел в ванну, помыл руки и снял испачканные кровью трусы, которые положил в пакет и впоследствии выбросил в урну на улице.

Мужчина оделся, вызвал такси, приехал на свою съемную квартиру, собрал все свои вещи и документы и уехал на электричке в Тверь, где у него есть дом, оставшийся от бабушки. До дома Головачев не доехал и остановился в тверской гостинице. Там его 13 ноября задержали силовики.

Тело Бурениной 10 ноября нашли ее коллеги — они вызвали полицию. Экспертиза установила, что Головачев нанес погибшей не менее 47 ударов по лицу и телу. Женщина умерла от удара в шею — нож задел ее сонную артерию.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: полное признание Головачевым вины и наличие у него государственных наград. Адвокат мужчины в разговоре с «Версткой» подтвердила, что он воевал в Украине и получил за это награды. Также она сообщила, что Головачев ранее был судим, но отказалась раскрывать детали. При этом в приговоре Люберецкого суда говорится, что у мужчины ранее не было судимости.

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