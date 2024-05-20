Ростовский митрополит посоветовал прихожанке убить надоевшего мужа

Митрополит Ростовский и Новочеркасский и глава Донской митрополии Меркурий (Игорь Иванов) посоветовал прихожанке церкви убить надоевшего ей мужа. Об этом он сам рассказал в интервью телеканалу «Дон 24». На эфир обратило внимание издание «Кавказ.Реалии».

В разговоре с ведущим программы «Сугубо личное» митрополит рассказал о случае, когда к нему пришла прихожанка и пожаловалась на мужа. Она поделилась, что после 40 лет замужества супруг начал ее раздражать ее: он шаркал ногами и не убирал за собой вещи. Женщина попросила священника дать ей совет.

«Я ей сказал: "Убейте его". Она говорит: "Как?" Очень просто. Тихо, спокойно подсыпайте мышьяк ему в еду. Ну, никто ж не подумает, что вы его отравили мышьяком. Он тихо и загнется. Она говорит: "Я не могу этого сделать!" Не можешь — тогда терпи. Ты же его любила, он тебя любит и тоже терпит», — ответил женщине митрополит.

В Донской епархии «Подъему» сказали, что таким образом священник применил «шоковую терапию».

«Предложение митрополита прихожанке отравить мужа было не декларацией действия, а обычной шоковой терапией. Это понятно любому при рассмотрении фразы в контексте. Если посмотреть всю программу, совершенно очевидно, что владыка осуществляет обычный прием композиционного абсурда, смысловое доведение картины до состояния нонсенса, чтоб человек очнулся… Это такая риторическая фигура, которая позволяет человека немного отрезвить. Доведение ситуации до абсурда часто используется в речи наряду с другими литературными приемами», — сказал собеседник телеграм-канала.

Он добавил, что фраза про отравление была «вырвана из контекста ради скандального заголовка».

Митрополит Меркурий входит в список разжигателей войны, который ведет Фонд борьбы с коррупцией.

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