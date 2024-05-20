Горнолыжный курорт требуют проверить после смертоносного ДТП с участием полицейского 

На Change.org появилась петиция с требованием проверить горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области, где пьяный водитель сбил троих 23-летних парней. Двое из них скончались, один получил серьезные травмы. Их родственники говорят, что за рулем сидел полицейский. Спустя почти месяц после трагедии они так и не смогли получить достоверную информацию о ходе расследования.

«Чувствуя свою вседозволенность и безнаказанность сотрудник полиции сел за руль пьяным, превысил скоростной режим и убил невинных парней», — говорится в тексте петиции.

В конце апреля Александр Симаков, Влад Туруханов и Леонид Осипов приехали на фестиваль «Грелка-фест» в Шерегеш. По словам близких, рано утром 21 они пешком возвращались домой из клуба. Парни шли по обочине единственной дороги, где не предусмотрена пешеходная часть.

Около пяти утра 21 апреля Симакова, Туруханова и Осипова сбил пьяный водитель. Влад Туруханов погиб на месте, Александр Симаков скончался в Таштагольской больнице. Леонид Осипов остался жив, но ему, по словам его близких, предстоит долгая реабилитация.

О том, что за рулем автомобиля находился майор полиции 39-летний Алексей Кузнецов, который занимал должность начальника тыла МВД по Таштагольскому району родственникам парней, как пишет «Осторожно, новости», сообщили в Следственном комитете. Однако в сообщениях СК подозреваемого называют просто «38-летним жителем Таштагольского района». Председатель ведомства Александр Бастрыкин дважды требовал доложить ему об этом случае.

Родственники погибших считают, что горнолыжный курорт Шерегеш не отвечает требованиям безопасности.

«В месте массового скопления людей не оказалось больницы. Парней везли более чем за 30 километров в город Таштагол. Реанимобиль должен быть в таком месте априори, чтобы была возможность довезти людей в Новокузнецк за квалифицированной помощью, раз уж в Шерегеш не построили больницу, тогда как вертолетных площадок, развлекательных центров и дорогущих ценников на услуги сполна», — отмечают они в петиции.

Кроме того, родные погибших и пострадавшего требуют, чтобы в МВД ответили «за действие и бездействие своих сотрудников».

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