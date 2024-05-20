Прокуратура потребовала изъять более миллиарда рублей у Ходорковского и Лебедева

Генеральная прокуратура потребовала изъять деньги с банковских счетов основателя ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего главы МЕНАТЕПа Платона Лебедева для возмещения ущерба от налоговых преступлений. Об этом ссылаясь на свои источники сообщают ТАСС, РИА «Новости» и «Интерфакс».

Всего в доход государства собираются обратить 986 миллионов рублей и 1,8 миллиона долларов со счетов банка «Траст». Как передает ТАСС, Генпрокуратура подала иск из-за невозмещения почти 17,5 миллиарда рублей ущерба от налоговых преступлений.

РИА «Новости» напоминает, что, согласно судебным выводам, Ходорковский и Лебедев учредили компанию Group MENATEP Limited для незаконного вывода выручки от продажи нефти и нефтепродуктов в офшор на Гибралтаре, которая впоследствии «использовалась для личного обогащения».

Михаил Ходорковский и Платон Лебедев были фигурантами дела ЮКОСа и в 2005 году получили по девять лет колонии. Суд признал их виновными в уклонении от уплаты налогов, хищении имущества, подделке документов, а также в присвоении или растрате чужого имущества организованной группой и в крупном размере.

В 2013 году Ходорковского помиловал Владимир Путин и он сразу уехал из страны. В мае 2022 года некогда самого богатого бизнесмена страны внесли в реестр «иноагентов». В сентябре 2023 года против Ходорковского возбудили уголовное дело о военных «фейках» (статья 207.3 УК) из-за публикаций о российской агрессии в Украине.

Срок заключения Лебедеву сократил Верховный суд. Он вышел на свободу в январе 2014 года.

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