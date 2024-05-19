ЕС ужесточил требования к ввозу домашних животных из России и Беларуси

Евросоюз ужесточил требования к ввозу домашних животных из России и Беларуси, сообщает Delfi со ссылкой на Государственную продовольственно-ветеринарную службу (ГПВС) Литвы.

Теперь перед поездкой в страны Евросоюза нужно будет провести животному серологическое исследование на антитела к вирусу бешенства. На границе хозяева должны будут предоставить справку о проведении этого теста. Мера начнет действовать с 16 сентября этого года.

«Россия и Беларусь исключены из списка стран, которые эффективно реализуют антирабические требования. В прошлом году 63 животных, перевозимых в коммерческих целях, не были допущены в Литву из-за несоответствий сопроводительных документов, условий перевозки или идентификационного номера животного», — рассказала Delfi главный государственный ветеринар Департамента пограничного контроля Алиция Заранкович.

По ее словам, образец теста на антитела к бешенству у животного нужно брать как минимум через 30 дней после вакцинации от бешенства и как минимум за три месяца до выдачи ветеринарного сертификата и въезда в Евросоюз. Результат серологического исследования должен показывать уровень антител к бешенству не менее 0,5 МЕ/мл.

Кроме прочего, владельцы питомцев должны будут предоставить ветеринарный сертификат образца Европейского союза, выданный государственным ветеринаром третьей страны. Также у питомца должен быть подкожный микрочип или татуировка, сделанная до 3 июля 2011 года, и прививка от бешенства.

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