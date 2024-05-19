Вертолет из кортежа иранского президента совершил жесткую посадку возле границы с Азербайджаном

Вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси, совершил жесткую посадку недалеко от границы с Азербайджаном. Об этом сообщают иранские агентства Tasnim и IRNA.

Вместе с Раиси на борту вертолета находился министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и другие чиновники, отмечает Tasnim. Всего в кортеже президента было три вертолета. Остальные два — с министрами и чиновниками на борту — благополучно приземлились.

По информации Associated Press, инцидент произошел недалеко от Джульфы — города на границе с Азербайджаном и примерно в 600 километрах от иранской столицы Тегерана. Спасатели пытаются добраться до места аварии, но им мешают плохие погодные условия. По данным AP, в регионе идет сильный дождь, который сопровождается порывами ветра.

Агентство отмечает, что утром в воскресенье президент Ирана был в Азербайджане, где встречался с президентом страны Ильхамом Алиевым. Вместе они открывали плотину, построенную рабочими обеих стран на реке Аракс.

ТАСС со ссылкой на агентство Mehr пишет, что президент Ирана «в порядке», и что он едет на автомобиле в составе кортежа в ближайший город Тебриз. Позднее агентство написало, что Mehr удалило соответствующую заметку.

Глава иранского министерства внутренних дел Ахмед Вахиди сказал журналистам, что спасатели до сих пор не добрались до вертолета. По его словам, вертолет совершил жесткую посадку из-за тумана.

Обновлено в 17:17. Добавлена информация, что агентство Mehr удалило сообщение о том, что президент Ирана «в порядке».

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