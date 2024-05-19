В Кемерове мужчины устроили перестрелку во дворе жилого дома

Утром 19 мая на парковке жилого дома в Кемерове произошла перестрелка. Видео, на котором запечатлено, как несколько человек бегают между машинами, а на фоне слышны звуки выстрелов, опубликовали региональные паблики, обратило внимание RusNews.

По данным МВД, рано утром конфликт произошел между двумя группами мужчин. Прибывшая на место полиция задержала четырех человек. Еще двое пытались скрыться, но тоже были задержаны. Впоследствии сотрудники уголовного розыска доставили в отделение еще двоих участников конфликта. Все восемь задержанных — местные жители. Силовики изъяли у них три единицы травматического оружия.

Фото: изъятое оружие (пресс-служба МВД)

NGS42 отмечает, что перестрелка произошла во дворе ЖК «Мичуринские аллеи» в Заводском районе Кемерова. Ей предшествовала погоня на автомобилях, добавляет издание со ссылкой на кадры, опубликованные в соцсетях. Судя по ним, на территорию жилого комплекса на большой скорости заехала машина такси, легковой автомобиль и два внедорожника, в числе которых была «Нива». Автомобили кружили по дворам, а затем остановились, и из них выбежали несколько человек, которые кричали друг на друга на иностранном языке, утверждает издание.

По информации NGS42, Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве с применением оружия (часть 2 статьи 213 УК). В ведомстве сообщили, что непосредственно стрельбой занимался только один человек.

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