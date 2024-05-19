Канадцы стали чаще отказываться от тел умерших родственников

В Канаде все больше людей отказываются забирать трупы родственников из моргов. Часто причиной становится нехватка денег на дорогостоящие похороны, сообщает Reuters.

По информации агентства, в прошлом году в самой густонаселенной канадской провинции Онтарио из моргов не забрали 1183 трупа. Это почти в пять раз больше, чем 10 лет назад, рассказал главный коронер региона Дирк Хайер. В четверти случаях родственники не стали забрать тела из-за нехватки денег на погребение.

«Всегда были семьи, нуждающиеся в дополнительной помощи [при организации похорон]. Но я никогда не видел такого количества невостребованных останков, как сейчас», — сказал владелец похоронного бюро MacKinnon and Bowes в Торонто Аллан Коул.

Официально в Онтарио тело считается невостребованным, если его не забирают через 24 часа. Иногда коронеры ищут родственников умерших неделями. Если те в итоге отказываются забирать тело, захоронение берут на себя местные муниципалитеты и совместно с ритуальными бюро устраивают бюджетные похороны. Все это время трупы хранятся в морге или в специальном хранилище с регулируемой температурой.

В Квебеке число невостребованных тел за 10 лет выросло почти в три раза (до 183 в 2023 году), а в Альберте — в 2,5 раза за семь лет.

По информации Reuters, сейчас похороны в Канаде стоят в среднем 8800 долларов. По словам главы Ассоциации похоронных услуг страны Джеффа Уифера, стоимость может варьироваться от 2000 до 12 тысяч канадских долларов. Она зависит в том числе от региона. Например, похороны на кладбище в Торонто обойдутся примерно в 34 тысячи долларов.

Агентство отмечает, что за последние 10 лет число людей, собирающих деньги на похороны на краудфандинговой платформе GoFundMe, выросло почти на 300% — до 10 257 человек.

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