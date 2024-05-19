Сотни людей и животных погибли из-за мощного наводнения в Афганистане

По меньшей мере 68 человек погибли в результате нового наводнения в центральной части Афганистана, которое началось в пятницу. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на региональных чиновников. Еще несколько десятков людей пропали без вести.

Губернатор провинции Гор Абдул Вахид Хамас сообщил, что повреждения получили несколько тысяч домов. Кроме того, сотни гектаров сельскохозяйственных земель были уничтожены. Также в результате наводнения погибли более 300 животных.

На прошлой неделе наводнение, вызванное проливными дождями, накрыло северную часть Афганистана. В результате погибли более 300 человек, еще более 1600 тысяч людей получили ранения, сообщало Reuters. Выжившие местные жители рассказывали, что у них нет ни еды, ни питьевой воды, ни крова. В среду разбился один из вертолетов ВВС Афганистана, который помогал доставать из реки тела погибших. В результате один человек погиб и 12 пострадали.

Система здравоохранения в Афганистане и так испытывает большую нагрузку, отмечает The Guardian. В последние недели ситуация усугубилась, так как в результате наводнения были повреждены несколько больниц. Тем временем Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что в стране может вырасти число случаев заболевания инфекциями, передающимися через воду.

ООН считает Афганистан одной из стран, наиболее уязвимых к изменениям климата. После прихода к власти талибов в 2021 году страна столкнулась с проблемой нехватки помощи для пострадавших в результате природных катаклизмов, пишет Reuters. Раньше основу государственных финансов составляли средства на развитие региона и помощь пострадавшим, но эта часть расходов была значительно сокращена.

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