Жена российского губернатора стреляла по собственному мужу из-за перголы 

Супруга губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко Ирина стреляла по нему из охотничьего карабина «Сайга». Об этом случае говорится в ее книге «Мое. Душевная публицистика», содержание которой пересказал портал 47news.

Как отмечает издание, в одном из 26 мини-рассказов Ирина Дрозденко описала случай, произошедший на их семейной даче в Кингисеппском районе, когда Александр Дрозденко был его главой. Известно, что Ирина схватилась за ружье из-за неправильно сделанного решетчатого навеса для вьющихся растений.

«Я попросила мужа сделать перголу — основу для плетущихся клематисов, заботливо посаженных мной в нише рядом с окном дома. Изготовление несложной деревянной конструкции требует реек определенной толщины и длины, небольших гвоздиков и, конечно, молотка», — говорится в рассказе.

Как отмечается, сооружать перголу Александру Дрозденко помогал его друг. В своей книге жена губернатора не раскрыла его имя, но указала инициалы А.А. Портал 47news пишет, что речь идет об однокурснике супругов Алхасе Алексеевиче Тарбе.

Сделанная мужчинами первая пергола не понравилась Ирине Дрозденко. Она описала конструкцию как «странное нагромождение реек, противоречащее всем правилам геометрии». Через час, как отмечает 47news, был готов второй вариант перголы, но он не подошел по размеру.

«Не нравится? Бери и делай сама! — сказал, как отрезал, муж, бросил инструмент и с вызовом посмотрел на меня. — И вообще, ты ничего не понимаешь в геометрии и формах. Что может понимать женщина в красоте форм? — выпалил муж и внезапно поперхнулся, встретившись со мной взглядом», — пишет Ирина Дрозденко.

Дальше, как отмечает 47news, повествование ведется от лица друга Александра Дрозденко.

«Смотрю, а Сашка пригнулся и бегом в заросли. И чего это он? Может, живот прихватило? Так дома ближе и удобнее. Не прошло и минуты, как из дома вышла Ира с предметом, напоминающим автомат Калашникова, передернула затвор и прицельно выстрелила по земле недалеко от шевелившихся кустов», — говорится в рассказе.

Александр Дрозденко просидел в кустах, как отмечается, около получаса, а затем выбрался оттуда и сказал: «Все! Можно сдаваться! Остыла, я ее знаю».

Перголу, как пишет 47news, Ирина Дрозденко доделала сама, отпилив от нее лишние части.

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