В Госдуме предложили повысить штрафы за курение 

Депутаты нижней палаты парламента предложили увеличить штрафы за курение в неположенных местах до пяти тысяч рублей. Об этом сообщил один из авторов законопроекта Артем Метелев.

Так, согласно документу, штраф за курение в неположенных местах в том числе вейпов предлагается увеличить от трех до пяти тысяч рублей. А за курение на детской площадке депутаты предлагают штрафовать на пять-семь тысяч рублей.

Сейчас штраф за курение в неположенных местах составляет от 500 до тысячи рублей, а на детской площадке — от двух до трех тысяч рублей.

«Повышение штрафов связано с тем, что курение вейпов происходит везде: на учебе, магазинах, музеях. Люди жалуются, но не могут ничего с этим сделать», — пояснил Метелев.

Кроме того, он сообщил, что законопроект предполагает введение штрафа для родителей детей до 16 лет, которых поймали за курением.

«Сегодня уже есть штраф для родителей за распитие детьми алкоголя и употребление наркотиков. В связи с тотальным курением вейпов в школах и массовыми жалобами учителей и здоровых детей, которые, например, не могут воспользоваться нормально даже туалетом, предложена новая мера ответственности через расширение уже имеющейся нормы в административном кодексе и повышение суммы штрафа в 2,5 раза», — отметил Метелев.

Ранее сообщалось, что штрафы за все эти нарушения могут повысить до 15 и 30 тысяч рублей. Метелев объяснил, что эта информация была неверной из-за технической ошибки.

Читать еще Страна без будущего Россияне устали от пропаганды, ждут от Путина окончания войны и боятся повторения судьбы Российской империи

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.