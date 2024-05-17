Исследование выявило разочарование Путиным среди россиян

Группа независимых исследователей из проектов «Хроники», «Лаборатория публичной социологии» и ExtremeScan в конце 2023 года провела опрос фокус-групп внутри России. 64 участникам, которых поделили на группы до 35 лет и старше 35 лет, задавали вопросы о войне, отношении к президенту и перспективах страны.

Для проведения такого исследования социологи набирают небольшие группы людей и задают им ряд вопросов. Затем исследователи анализируют ответы и диалоги, возникшие в группах. Такой метод не позволяет экстраполировать результаты на все общество, но позволяет глубже понять тот или иной феномен.

Все респонденты говорили о том, что не могут строить планы на будущее, пока идет война. Особенно люди возмущены тем, что военные цели постоянно меняются, и невозможно понять, когда боевые действия будут остановлены. Развязанная война в Украине стала одной из причин разочарования россиян во власти.

Также участники фокус-групп рассказали об утрате доверия лично к Владимиру Путину — никаких улучшений в жизни страны они больше от него не ждут, потому что «раз за 23 года ничего не сделал, то уже и не сделает». Молодежь особенно недовольна тем, что президент не победил коррупцию, потому что «он сам коррупция», а старшее поколение помнит о невыполненных обещаниях, например, о том, что Путин обещал обеспечить каждого россиянина недвижимостью. «У кого-нибудь есть бесплатная трешка минимум 100 квадратов?» — говорит один из участников фокус-группы.

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Респонденты также говорили о серьезном ухудшении финансового положения жителей России, при этом в экономической сфере на улучшение они тоже не надеются и ждут ухудшения ситуации.

«Будет хуже только. Это от человека зависит, не от государства. Жизнь конкретного человека может быть лучше, если он найдет высокооплачиваемую работу, но это от человека зависит, государство ему не поможет», — говорит мужчина из группы до 35 лет.

Главное, что объединяет респондентов — усталость от войны и отсутствие возможности строить планы на будущее. Участники фокус-групп уже не верят в счастливые перспективы для себя, но надеятся, что следующим поколениям повезет больше.

В условиях войны и цензуры в России независимым социологам сложно проводить исследования. Из-за страха людей перед репрессиями со стороны государства респонденты могут давать неискренние ответы. Но социологи все равно проводят опросы и фокус-группы, которые можно противопоставить работе провластных исследователей, задающих из года в год одни и те же вопросы. Например, 17 мая государственный ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) опубликовал результаты традиционного опроса об уровне доверия граждан к представителям власти. Согласно им, деятельность Владимира Путина одобряют почти 80% опрошенных.

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