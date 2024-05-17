Израиль вернул тела троих убитых заложников

Израильские военные вернули тела троих заложников, убитых боевиками ХАМАС. Об этом пишет The Guardian.

Среди тех, чьи тела доставили в Израиль — 22-летняя гражданка Германии и Израиля Шани Лук. Двое других убитых заложников — 28-летняя стилистка Амит Бускила, и 56-летний Ицхак Гелерентер.

Израильские военные не привели подробностей того, где были обнаружены тела, и других деталей.

Вскоре после того, как ХАМАС захватил в заложники участников фестиваля Nova, в сети распространились кадры, где несколько боевиков сидят в кузове пикапа на теле полураздетой Лук. Мать девушки Рикарда Лук смогла опознать ее по татуировкам.

10 октября женщина написала в своих соцсетях, что Шани жива и находится в больнице в секторе Газа. Она просила немецкие власти принять меры по освобождению дочери. Однако 30 октября мать сообщила о смерти Лук.

Наземная операция Израиля в секторе Газа началась после нападения ХАМАС, которое произошло 7 октября 2023 года. Тогда боевики убили около 1200 человек и больше 250 взяли в заложники. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи». Израильское военные полностью блокировали сектор Газа и ввели туда свои войска, заявив о намерении уничтожить ХАМАС.

The Guardian отмечает, что около половины людей из похищенных боевиками 7 октября, были освобождены. Большинство из этих заложников обменяли на палестинцев, находившихся в Израиле в заключении. Первая партия израильских заложников покинула сектор Газа во второй половине ноября.

По данным израильских властей, в плену ХАМАС по-прежнему остаются 129 человек, около 30 человек признали погибшими.

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