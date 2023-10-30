Мать Шани Лук, которую похитили боевики ХАМАСа, сообщила о ее смерти 

Шани Лук, которую боевики ХАМАСа похитили на фестивале электронной музыки в Израиле и увезли в сектор Газа, умерла. Об этом телеканалу RTL сообщила ее мать.

«К сожалению, вчера мы получили новость о том, что моей дочери больше нет в живых», — сказала Рикарда Лук. Смерть девушки также подтвердили в МИДе Израиля.

22-летнюю гражданку Германии и Израиля Шани Лук боевики ХАМАСа похитили 7 октября на музыкальном фестивале, который проходил рядом с границей сектора Газа. Позже израильские военные обнаружили там более 200 тел посетителей мероприятия. Вскоре в сети распространились кадры, на которых несколько боевиков сидят в кузове пикапа на теле полураздетой Лук. Увидев это видео, мать Шани Лук Рикарда смогла ее опознать по татуировкам.

10 октября Рикарда Лук написала в своих соцсетях, что ее дочь жива и находится в одной из больниц в секторе Газа. Она опубликовала видеообращение к властям Германии с требованием как можно быстрее принять меры по освобождению Шани. «Каждая минута на счету», — подчеркнула Рикарда Лук.

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