Десятки священников подверглись репрессиям за антивоенную позицию

С начала полномасштабного вторжения в Украину 59 священников, занявших антивоенную позицию, подверглись репрессиям со стороны Русской православной церкви (РПЦ) и силовиков. Такие подсчеты приводит «Новая Газета Европа».

Издание учитывало случаи давления на христианских священников, служивших в России и заграничных епархиях и церквях, зависимых от Московского патриархата. Так, в 47 случаях репрессиям подверглись служители в России, в 12 — из зарубежных церквей, «подведомственных» РПЦ. Речь идет про шестерых служителей Литовской православной церкви, троих — из Беларусской православной церкви, а также священников РПЦ в Испании, Казахстане и Израиле.

Журналисты пришли к выводу, что церковь преследует священников с оппозиционными взглядами почти так же часто, как государство: из 47 случаев преследования служивших в России священников в 18 они столкнулись с преследованиями со стороны РПЦ, в 23 — со стороны властей, еще в шести — с репрессиями с обеих сторон.

Для воздействия на священников РПЦ использует разные меры, среди них — увольнения с административных должностей, беседы и временные отстранения. Однако «Новая-Европа» отмечает, что по отношению к священникам, выступившим против войны, она использует крайние меры — запрет в служении и лишение сана.

В исследовании говорится, что из всех представленных в России христианских церквей и течений лишь РПЦ прибегает к репрессиям в отношении священнослужителей из-за их антивоенной позиции. В 19 случаях священники из других церквей, в том числе католики, протестанты и представители «альтернативных» православных церквей высказались против войны. На них оказывали давление силовики, но со стороны духовенства каких-либо репрессивных мер не последовало.

Некоторые не поддержавшие войну священники отдаляются от Московского патриархата: так, 9 из 13 лишенных сана священнослужителей продолжили службу за границей. Они сумели восстановиться через Константинопольский (Вселенский) патриархат, доказав, что причиной лишения сана стала только их антивоенная позиция.

Кроме того, от подчинения Московскому патриархату отказываются общины и церкви, в том числе Украинская православная церковь, Православная церковь Латвии, РПЦ в Амстердаме.

Самым масштабным репрессиям подвергают священники всех конфессий на оккупированных территориях Украины. «Новая-Европа» не включила эти случаи в подборку из-за сложностей в подсчетах, однако Харьковская правозащитная группа сообщала, что на январь 2024 года как минимум 45 украинских священников были похищены и позже оказались на свободе. После переезда на подконтрольную Украине территорию они сообщали о пытках. Судьба 20 священнослужителей после похищений остается неизвестной. Правозащитники также сообщали о двух умышленных убийствах священников и депортации одного из них.

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