Участника войны в Украине и его жену обвинили в истязаниях и убийстве приемного сына

Екатеринбургский гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела, возбужденного в отношении участника войны в Украине Александра Наумова. Его обвиняют в истязаниях шестилетнего приемного сына, сообщает «Коммерсантъ». Супругу Наумова тем временем судят по делу об убийстве этого ребенка.

26 июня 2023 года Вероника Наумова сообщила о пропаже шестилетнего приемного сына Далера Бобиева. Она заявила, что у мальчика было подозрение на шизофрению, и что он якобы сбежал из дома. Утром 29 июня труп ребенка нашли в сумке на территории гаражного комплекса недалеко от дома Наумовых. По версии следствия, смерть ребенка могла наступить в декабре 2022 года.

Веронике Наумовой предъявили обвинение в истязании (часть 2 статьи 117 УК), убийстве малолетнего с особой жестокостью (пункты «в», «д» части 2 статьи 105 УК) и мошенничестве при получении выплат (часть 1 статьи 159.2 УК). Она частично признала вину в истязаниях, но не в убийстве.

Мужу Наумовой — Александру — предъявили обвинение в истязании несовершеннолетнего (пункты «г», «д» части 2 статьи 117 УК). Он не признал вину. На суде Наумов заявил, что ничего не знал он происходящем дома, а с супругой больше не общается и хочет развестись.

«Дети мне не жаловались, я уходил в семь утра и приходил на обед, приходил в девять вечера. Далер ходил в садик, я не знал о происходящем, сильно об этом Веронику я не расспрашивал, у нее какой-то негатив ко мне», — сказал он. Наумов добавил, что после завершения судебных разбирательств он планирует вернуться на фронт.

Адвокат Наумова Жанна Калегина заявила, что он «постоянно находился в военных командировках, в горячих точках» и получил три награды за участие в войне в Украине. По ее словам, позиция защиты Наумова заключается в том, что «солдат ребенка не обидит».

Помимо Далера Бобиева у Наумовых пять детей — трое своих и двое приемных, отмечает «Коммерсантъ». По информации издания, опекунство над погибшим ребенком оформляла только Вероника Наумова.

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