Премьер-министра Словакии прооперировали

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо прооперировали после покушения, совершенного писателем Юраем Цинтулой. Об этом сообщает Reuters.

Вице-премьер Словакии Томаш Тараба сообщил, что Фицо провели операцию: «К счастью, насколько мне известно, операция прошла успешно. Я думаю, он выживет... в данный момент угрозы его жизни нет». При этом некоторые СМИ сообщают, что жизнь Фицо все еще находится в опасности.

Как пишут местные издания, операция премьер-министра длилась четыре часа, после чего политика ввели в искусственную кому и перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. По другим данным, Фицо находится в сознании. Ранее министр труда Словакии Эрик Томаш сообщил, что у премьер-министра повреждены несколько органов.

Журналисты местных СМИ также установили личность нападавшего. Им оказался 71-летний словацкий писатель Юрай Цинтула. По данным журналистов, он состоит в Ассоциации писателей с 2015 года. Сын Цинтулы заявил, что у его отца было разрешение на ношение оружия. Как пишет местный телеканал ТА3, Цинтула совершил покушение из-за несогласия с политикой правительства Словакии.

Венгерский журналист-расследователь Сабольч Паньи утверждает, что Цинтула связан с пророссийской группировкой Slovenskí Branci («Словацкие призывники»). В 2019 году издание VSquare выпустило расследование, в котором говорилось, что лидер группировки Петер Шврчек проходил обучение у российского спецназа. В 2022 году группировка заявила о прекращении деятельности.

На покушение на Фицо отреагировали российские власти. Владимир Путин назвал покушение «чудовищным преступлением» и отметил, что знает Фицо «как мужественного и сильного духом человека». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также назвал покушение «большой трагедией».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым»: «Мы знаем его как друга России, который в это драматическое историческое время, переломный момент в истории человечества не боится высказывать свою точку зрения, которая нередко не совпадает с мейнстримом “коллективного Запада”».

Покушение на Роберта Фицо было совершено после заседания кабинета министров 15 мая. Нападавший несколько раз выстрелил в Фицо, после чего премьер-министра доставили в больницу на вертолете.

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