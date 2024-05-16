Военный на «Поле чудес» подарил Якубовичу сбитый в Украине дрон

Один из игроков шоу «Поле чудес», участник войны в Украине Руфет Рустамов, подарил ведущему передачи Леониду Якубовичу сбитый беспилотник. Этот выпуск вышел в эфир «Первого канала» 10 мая и был посвящен 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. На него обратила внимание «Медуза».

Рустамов сообщил, что служит в 150-й стрелковой Идрицко-Берлинской дивизии и войсках радиоэлектронной борьбы. По его словам, он «подавил два БПЛА противника самолетного типа и четыре вражеских FPV-дрона», за что был награжден Георгиевским крестом.

«Подарок в студию!», — объявил Рустамов. «Дрон приволок?», — отреагировал Якубович. Военный сказал, что его сослуживцы попросили, чтобы он «в целости привез эту экспозицию» и вручил ее Якубовичу.

Позднее Рустамов рассказал журналистам, что он не хотел приходить на передачу с пустыми руками, но времени ходить по магазинам у него не было. Военный добавил, что перед поездкой в Москву дрон обезвредили. Его вес составил около 600-700 граммов, что соответствует требованиям для подарков на «Поле чудес».

Как отмечают «Осторожно, новости», во время записи этого выпуска Якубовичу также вручили бронежилет, каску с нашивкой V, модели танка и установки ПВО, военный рюкзак, шевроны и боевое знамя. Передача закончилась тостом Якубовича в поддержку участников войны в Украине.

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