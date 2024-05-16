Американке с плодом без костей черепа отказали в аборте

Врачи в американском штате Теннесси отказались делать аборт 34-летней Брианне Сесил из-за действующего там законодательного запрета, несмотря на то, что у плода отсутствовали кости черепа. После этого женщина, по ее словам, стала бесплодной, пишет The Independent.

Это была вторая беременность Сесил. Акранию — порок развития плода, который выражается в частичном или полном отсутствии костей свода черепа — врачи диагностировали в январе 2023 года на сроке в 12 недель. По словам Сесил, ей сделали УЗИ и сообщили, что плод не выживет вне утробы. После этого Сесил отправили на еще одно УЗИ. В ходе процедуры она увидела, что «мозг плода не прикреплен».

Согласно недавно принятому властями штата закону, если у плода есть сердцебиение, аборт запрещен. При этом исключений для случаев, когда плод нежизнеспособен эта норма не предусматривает, а для врачей, нарушивших этот запрет, предусмотрена уголовная ответственность.

Врачи объяснили Сесил, что ей придется родить мертвого ребенка. Тогда она отправилась в штат Иллинойс, где 3 февраля ей сделали аборт путем выскабливания. Однако процедура оказалась неудачной и через несколько дней у Сесил начались жар и боли в спине. Прописанные врачами антибиотики не помогли.

В ходе повторного УЗИ выяснилось, что в организме женщины остались ткани плода. После этого ей пришлось повторить процедуру. Тем не менее состояние Сесил не улучшилось. Температура не спадала и она снова обратилась к врачам.

У Сесил обнаружили абсцесс размером девять сантиметров, который затрагивал ее репродуктивные органы. В результате из-за этого Сесил пришлось сделать новую операцию, в ходе которой ей удалили правый яичник и маточную трубу.

Все последующие попытки Сесил и ее мужа снова зачать ребенка оказались безрезультатными. Сесил убеждена, что стала бесплодной из-за действующих в ее родном штат Теннеси законов.

Теперь вместе с другими женщинами, оказавшимися в подобной ситуации, она намерена судиться и добиться отмены действующего запрета. По ее словам, женщины, нуждающиеся в аборте не должны спрашивать на него разрешения у не имеющих медицинского образования законодателей.

Закон, запрещающий делать аборт после появления сердцебиения у плода, парламент штата Теннесси принял в июне 2020 года, а в силу он вступил в августе 2022 года. Похожие нормы, фактически запрещающие аборты, действуют еще в 14 американских штатах, где большинство в местных органах власти принадлежит республиканцам.

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