Армия РФ могла использовать гражданские автомобили как живой щит

Российская армия могла использовать гражданские автомобили, стоящие в пробке в Белгородской области, в качестве живого щита. Об этом пишут «Важные истории».

Днем 15 мая рэпер Миша Маваши опубликовал ролик, на котором видно, как с обочины трассы запускают ракетные снаряды. В это же время на дороге стоят гражданские автомобили. На видео обратил внимание телеграм-канал «Пепел». Он написал, что снаряды запускали из РСЗО «Град», а стоящие на трассе машины ждали, когда атака закончится, чтобы проехать.

Телеграм-канал отмечает, что после публикации видео Маваши раскритиковали подписчики. Они обвинили его в том, что по кадрам можно было определить местонахождение «Града». После этого рэпер удалил видео и объяснил это тем, что его «попросили» это сделать.

Затем Маваши записал голосовое сообщение, в котором сказал, что перед публикацией видео он проконсультировался с «действующими военными». Однако впоследствии ему позвонил «знакомый, который отвечает за медийку», и попросил удалить ролик. При этом на видео не было «никакой геолокации», утверждал рэпер. «Как же хохлы любят провокации в сети, моментом перемогу устроили», — сказал он.

«Важные истории» все же геолоцировали место съемки ролика и выяснили, что это была дорога 14К-3 под Шебекино. В 500 метрах оттуда находится заправка. Журналисты пришли к выводу, что снаряды запускали в сторону Харьковской области к западу от Волчанска. Ранее издание Politico писало, что наступление российских войск в Харьковской области может стать переломным моментом войны. От происходящего в этой части фронта может зависеть готовность Запада продолжать поддерживать Украину, говорилось в публикации.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.