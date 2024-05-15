В Бразилии мужчину заподозрили в изнасиловании младенца

В Бразилии по подозрению в изнасиловании девочки, которой на тот момент было всего пять дней, арестован 39-летний мужчина. Об этом сообщает Amazonas Atual.

Подозреваемый приходится мужем бабушки новорожденной по материнской линии. Сначала он заявил, что это был несчастный случай. Он якобы непроизвольно задел пальцем ее гениталии, когда держал на руках. После этого ребенок начал плакать и мужчина отдал девочку матери, сказав, что она голодная, отмечает Kosa.media.

Родители новорожденной заметили кровотечение в области гениталий только на следующий день, когда меняли подгузник. Младенца отвезли в больницу, где выяснилось, что у девочки разорваны гениталии. Врачи вызвали полицейских, которые допросили всех членов семьи.

В своих показаниях каждый из них отметил, что ребенок сильно плакал в тот вечер, когда произошло сексуализированное насилие. Однако, как пишет Portal do Holanda, сначала члены семьи утверждали, что подозреваемый не держал ребенка на руках. Кроме того, представительница местной полиции Келли Соуто рассказала: родственники изнасилованного младенца утверждали, что травму половых органов ребенок получил в больнице после рождения.

На повторном допросе мужчина признал свою вину, но настаивал, что повредил гениталии младенца не пенисом, а пальцем. Однако врачи пришли к другому выводу.

Во время расследования выяснилось, что в 2016 году обвиняемого уже привлекали к ответственности по делу об изнасиловании 16-летней девочки.

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