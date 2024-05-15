Российские кинотеатры вернули в прокат пиратские фильмы

В афишах российских кинотеатров снова появилась услуга предсеансного обслуживания. Об этом сообщает РБК.

Издание обнаружило услугу предсеансного обслуживания — проката голливудских фильмов в паре с российскими короткометражками — в кинотеатрах как минимум семи городов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

РБК утверждает со ссылкой на Единую федеральную автоматизированную информационную систему Фонда кино, что российский короткий метр «Прощание» стал одним из самых кассовых фильмов 14 мая. В паре с ним показывают многие зарубежные новинки кино, среди которых «Планета обезьян: Новое царство», «Кунг-фу Панда 4», «Дюна: Часть вторая», «Годзилла и Конг: Новая империя».

Эти фильмы появились в расписании сетей кинотеатров «Синема Стар» и «Мягкий кинотеатр», а также в афише нескольких несетевых кинотеатров, например, кинотеатра «Балтика» в Москве.

Издание отмечает, что для российских кинотеатров возвращение к предсеансному обслуживанию может стать единственным выходом, чтобы не закрыться. Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков утверждает, что кассовые сборы за прошедший месяц оказались ниже ожиданий прокатчиков.

«Майские праздники по сборам также ниже ожиданий: два больших четырехдневных уик-энда должны были принести как минимум в полтора-два раза больше, чем собрали сейчас», — добавил Воронков.

По данным РБК, российский фильм «Блиндаж» за три недели проката собрал всего 104,7 миллиона рублей при бюджете картины в 426 миллионов. Аналогичная ситуация произошла с фильмом «Как я встретил ее маму» — за неделю он собрал 36 миллионов, хотя на производство картины выделили 150 миллионов рублей.

Российские кинотеатры перестали показывать пиратские копии зарубежных фильмов с 18 апреля. Тогда АВК призвала отказаться от предсеансного обслуживания до 12 мая. «Атмосфера кино» назвала эту меру «политическим соглашением», а компании «Централ Партнершип» и «Карро Прокат» заявили, что отказ от проката пиратских фильмов связан с выходом на экраны российских полных метров.

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