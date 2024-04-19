Российские кинотеатры перестанут показывать пиратские фильмы

Российские сети кинотеатров убрали из афиш голливудские фильмы после ультиматума кинопрокатчиков отказать в доступе к легальным копиям кинокартин. Об этом сообщает РБК.

Раньше кинотеатры показывали голливудские фильмы на предсеансном обслуживании — формально билеты продавали на российские короткометражки, а вместе с ними показывали фильмы зарубежных компаний, ушедших из России после начала войны в Украине.

РБК обратил внимание, что вторая часть «Дюны», которую активно показывали в Москве и Петербурге, 18 апреля значилась только в одном несетевом кинотеатре. Сети «Синема Стар» и «Киномакс» совсем убрали предсеансное обслуживание из афиш.

Как отмечает РБК, Ассоциация владельцев кинотеатров призвала отказаться от предсеанского обслуживания с 18 апреля по 12 мая. Издание CinemaPlex сообщило, что компания «Атмосфера кино» отказывается предоставлять доступ к фильму «Падение империи» тем кинотеатрам, в расписании которых «стоит пиратский контент». Компания назвала эту меру «политическим соглашением».

К инициативе присоединились «Централ Партнершип» и «Карро Прокат». Компании объяснили это тем, что в указанный период в кинотеатрах будут показывать российские фильмы, в том числе «Сто лет тому вперед» и «Блиндаж».

Глава агентства TelecomDaily Денис Кусков считает ультиматум достаточно серьезным. «Вполне вероятно, что по истечении заявленного срока — с 18 апреля по 12 мая — эта практика будет носить постоянный характер, а объем теневого проката сократится до минимума», — рассказал Кусков.

В свою очередь, глава агентства InterMedia Евгений Сафронов заявил, что на киноиндустрии негативно отразится как запрет, так и продолжение показа пиратских копий. «Закрытие теневого проката приведет к сокращению доходов кинотеатров <...> Продолжение теневого проката, по сути, может быть признано нарушением цивилизованных правил культурных индустрий, что тоже не улучшает деловой климат. Боюсь, единственно верного выхода нет, в любом случае отечественная культура пострадает», — считает Сафронов.

В январе 2024 года министр культуры Ольга Любимова предложила закрыть кинотеатры, которые показывают пиратские копии зарубежных фильмов.

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