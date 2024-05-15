Сербским пятиклассникам предложили решить задачу о продвижении российской армии в Украине

Ученикам пятых классов начальной школы «Король Александр I» в Белграде на контрольной по математике предложили решить задачу о продвижении российской армии под украинским городом Часов Яр, где сейчас идут активные боевые действия. Об этом пишет сербская газета NIN.

«В настоящий момент ведутся боевые действия между Россией и Украиной. В начале битвы за Часов Яр россияне были в 5 километрах от центра Часов Яра. В первую неделю они продвинулись на 1,2 километра. Во вторую неделю, после уничтожения украинской ПВО, продвинулись на 5/9 километров больше, чем за первую неделю. На третью неделю украинские солдаты контратаковали и вернули все территории, потерянные во вторую неделю потерянные во вторую неделю, а также продвинулись еще на 2/7 километра. Сколько километров осталось пройти россиянам до центра Часов Яра?» — приводит издание текст задачи на дроби.

Некоторые родители пятиклассников возмутились, что их детям предлагают решать задачу с военным уклоном. По их мнению, она не соответствуют возрасту, а также слишком сложная для начальных классов. Однако, как пишет NIN, один из учителей школы заявил, что «не видит в этом проблемы»

«Сказал, что это было его вдохновение в моменте», — передает издание слова матери одной из школьниц, получившей такое задание.

«Тема войны не для уроков математики, это что-то из области политики. Я не удивлен, что это вызвало бурную реакцию. Вопрос не в том, придет ли Россия и завоюет этот город, а только в том, когда, а это значит, что учитель однозначно поддерживает одну сторону конфликта. Политическим вопросам не место в классах», — отметил другой собеседник издания, президент Союза работников белградских средних школ Александр Марков.

О том, что в сербских задачниках по математике появилась задача про войну в Украине, стало известно еще в конце апреля. Об этом тогда сообщал телеграм-канал «О Сербии по-русски».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.