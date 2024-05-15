Следователи отказались признать подразделения «ДНР» российскими 

В следственном комитете по Пермскому краю отказались приостановить уголовное дело против участника войны в Украине, усомнившись, что подразделение «ДНР», в котором он служит, входит в состав вооруженных сил России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

А августе 2023 года против заместителя начальника пермской ИК-37 Андрея Шварева возбудили дело о превышении полномочий (часть 1 статьи 286 УК). Его обвинили в передаче телефона одному из заключенных. В сентябре, как сообщает «Коммерсантъ», Шварев поехал в аннексированный Донецк, где заключил годовой контракт с оперативно-боевым тактическим формированием «Каскад», которое тогда входило в состав внутренних войск МВД так называемой Донецкой народной республики. Там экс-замначальника пермской колонии служил в должности командира отделения.

В марте этого года, после ареста начальника ИК-37 Ильи Асламова по подозрению во взятке, в деле Шварева появилось еще два эпизода о взятках, которые объединили с делом о превышении полномочий. По версии следствия, жена одного из заключенных передала Швареву часы в обмен на телефон и свободу перемещения по колонии для ее супруга. Кроме того, через посредника он, как утверждается, получил в течение года 437 тысяч рублей.

В начале апреля Шварева задержали уже по обвинению во взятках, этапировали в Пермь, где арестовали. Он хотел воспользоваться изменениями в законе, по которым, расследование уголовного дела должно приостанавливаться, если фигуранта призвали на службу в вооруженные силы России или он заключил контракт в период мобилизации или военного времени.

Командование внутренних войск МВД «ДНР» обратились к пермскому следователю с ходатайством о приостановке дела. Но источники «Коммерсанта» утверждают, что в этом им отказали, так как они не предоставили документ, который бы подтверждал, что внутренние войска «ДНР» относятся к вооруженным силам России или к добровольческим формированиям Минобороны или Росгвардии.

«Складывается достаточно странная ситуация. Если следствие считает [Шварева] гражданским человеком, то на каком основании на территории ДНР, которая была включена в состав России, ему выдали оружие и отправили в бой?», — говорит его адвокат Иван Хозяйкин.

Он также отмечает, что формирование «Каскад» входит в состав регулярных подразделений «ДНР», а значит и в состав силовых структур России. В свою очередь, «Коммерсантъ» пишет, что в составе этого формирования есть танки, артиллерия, реактивные системы залпового огня и беспилотная авиация.

Хозяйкин рассказал изданию, что попросил разобраться в ситуации председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и написал письмо в администрацию президента.

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