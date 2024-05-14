Украинская разведка заявила о возможном наступлении России в Сумской области

Помимо Харьковской области Украины, российские войска могут начать наступление и в Сумской. Об этом глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил The New York Times.

Украинский офицер Павел Величо отметил, что в последнее время участились российские обстрелы окраин города Сумы. «Я понятия не имею, имеет ли это какое-либо значение, потому что эти места и так часто подвергались обстрелам»,— сказал он, добавив, что армия там находится в «полной боевой готовности».

О возможном наступлении российской армии в Сумской области Буданов говорил и в эфире национального телемарафона. «Россияне на самом деле с самого начала планировали подобную операцию и в этой области. По состоянию на сейчас небольшие группировки сил они удерживают в приграничье (город Суджа со стороны России), но ситуация пока не позволила им приступить к активным действиям и начать осуществление своего плана», — объяснил он.

При этом, по мнению Буданова, украинские войска смогут укрепить свои позиции и стабилизировать фронт в течение следующих нескольких дней.

Что касается российского наступления в Харьковской области, то глава украинской разведки сказал, что там «каждый час ситуация приближается к критической». NYT отмечает, что, помимо численного превосходства россиян, украинцы сталкиваются с острой нехваткой оружия, особенно артиллерийских боеприпасов.

Минобороны Украины заявило о начале наступления российской армии на Харьковском направлении 10 мая. Впоследствии российская армия оккупировала ряд населенных пунктов и вышла к окраинам Волчанска.

Власти Украины уже 12 мая эвакуировали из Харьковской области несколько тысяч человек.

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