В индийских специях нашли вызывающий рак компонент

В индийских специях нашли повышенный уровень содержания пестицида, который вызывает рак. Об этом сообщает Би-би-си.

По информации издания, в апреле Сингапур и Гонконг приостановили продажу некоторых специй, произведенных индийскими компаниями MDH и Everest. Их заподозрили в использовании большого количества оксида этилена — пестицида, который, как пишет издание, вызывает рак. Продукты этих компаний также изучает управление по санитарному надзору за качеством еды и медикаментов США (FDA). При этом в обеих организациях заявили, что их продукты безопасны.

Обеспокоенность на эту тему также выразили власти Евросоюза. Как отмечает Би-би-си, европейские контрольные органы обнаружили оксид этилена в индийском перце чили и черном перце в горошках. Соответствующие расследования также проводят на Мальдивах, в Бангладеш и в Австралии.

Издание отмечает, что ежегодно Индия экспортирует специи почти на четыре миллиарда долларов — это 12% мирового экспорта специй. Чаще всего страна поставляет перец чили в порошке, тмин, куркуму, кардамон и смесь специй, а также асафетиду, шафран, анис, мускатный орех, гвоздику и корицу. Крупнейшие импортеры индийских специй — это Китай, США и Бангладеш. Среди других крупных рынков значатся ОАЭ, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Великобритания, Австралия, Сингапур и Гонконг.

Би-би-си отмечает, что оба индийских бренда — MDH и Everest — популярны и пользуются доверием потребителей. Расположенная в Дели MDH со 105-летней историей производит более 60 видов смешанных и молотых специй. Компания Everest Food Products, которая существует 57 лет, называет себя «крупнейшим производителем чистых и смешанных специй в Индии» и экспортирует свою продукцию более чем в 80 стран. В качестве послов бренда выступают болливудские звезды Амитабх Баччан и Шахрукх Кхан.

Вредные вещества в составе индийских специй находили и ранее, пишет Би-би-си. В 2014 году индийская эксперт по биохимии Ипсита Мазумдар протестировала перец чили, тмин, порошок карри и гарам масала нескольких популярных брендов. Она обнаружила в специях свинец: он содержался в пищевом красителе, который придавал продуктам яркие оранжевые или красные оттенки.

В индийском Минздраве тем временем заявляют, что в стране действуют одни из самых строгих в мире стандартов по контролю содержания в продуктах пестицидов, отмечает Би-би-си.

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