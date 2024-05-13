Перестановки в Минобороны связали с подготовкой Путина к затяжной войне

Владимир Путин предложил заменить Сергея Шойгу на посту министра обороны Андреем Белоусовым, предположительно, из-за подготовки российской экономики и оборонно-промышленного комплекса к затяжной войне в Украине и дальнейшей конфронтации с НАТО. Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

Эксперты назвали назначение Белоусова на пост министра обороны важным событием для создания Путиным экономический условий, направленных на продолжение затяжной войны. При этом они отметили, что назначение на пост министра обороны человека без военного опыта не ново — Шойгу до того, как возглавить Минобороны, его тоже не имел.

Путин, вероятно, планирует, чтобы Белоусов использовал свой опыт работы на гражданской правительственной должности, чтобы соединить федеральную экономическую политику с повесткой дня Минобороны России. Эти усилия создают условия для более полной экономической мобилизации, предположили эксперты.

Накануне неназванный действующий федеральный чиновник в разговоре с «Важными историями» отметил, что министр обороны «должен вместе с правительством грамотно организовать рабочие и логистические процессы, обеспечить необходимое производство и поставки, ориентировать экономику на СВО, выжать технологический максимум из оборонки». По его словам, назначение Белоусова на этот пост свидетельствует о том, что война будет затяжной.

Эксперты ISW также проанализировали замену Николая Патрушева Шойгу на посту секретаря Совета безопасности. По их мнению, это соответствует схеме Путина, которая заключается в отстранении от должностей высокопоставленных чиновников в сфере безопасности. После увольнения им предоставляются второстепенные роли в этой сфере.

Назначение Шойгу на должность секретаря Совбеза делает его увольнение с поста министра обороны менее унизительным, отметили эксперты. Они объяснили это тем, что Совбез — совещательный орган, который все же имеет вес в реализации политики безопасности и развитии российской стратегической культуры.

По поводу увольнения Патрушева в ISW сообщили, что пока не могут уточнить, какова будет его новая роль. Однако, как указали эксперты, нужно учитывать его важность для стабильности путинского режима и тенденцию сбалансирования присутствия российских силовиков внутри вертикали власти. Они предположили, что Кремль может, учредить для него более высокопоставленную должность, предусматривающую управление силовиками.

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Путин представил Совету Федерации кандидатуру Белоусова на пост министра обороны накануне. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил подобное решение «необходимостью внедрения инноваций». «Министерство обороны должно быть абсолютно открытым для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности», — заявил он.

Андрей Белоусов с января 2020 года занимает пост первого вице-премьера. До этого, в 2013-2020 годах, он был помощником президента. В 2012-2013 годах Белоусов возглавлял Минэкономразвития.

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