Обвиняемую в госизмене отправили в карцер за не вовремя выключенный телевизор

Уроженку Тольятти Полину Евтушенко, которая находится в СИЗО по обвинению в госизмене, отправили в карцер за то, что она выключила телевизор на 10 минут позже положенного. Об этом Евтушенко сообщила «Холоду» в письме из СИЗО.

По словам девушки, она находилась в карцере со 2 по 10 мая. Все это время там была только холодная вода. Из личных вещей ей разрешили взять с собой зубную щетку и пасту, туалетную бумагу, мыло и прокладки.

«В целом там нормально. Стены моего любимого цвета — зеленого. Окно смотрит прямо на березки и снег, даже видно небо и солнце. В первые два часа я замерла возле окна, наслаждаясь видом на вечернее солнце и березки, и на глазах от счастья от прекрасного вида возникли слезки. Мне доставило огромное удовольствие побывать там, [потому что] я ежедневно видела улицу, я ходила по ней, когда нас водили на прогулку во дворики в другом корпусе и в душ», — поделилась Евтушенко.

Ранее, в другом письме, девушка рассказывала сотруднику «Холода», что из ее обычной камеры в СИЗО не видно неба и солнца.

24-летней Полине Евтушенко предъявили обвинение в госизмене (часть 1 статьи 30, статья 275 УК) летом 2023 года. По версии следствия, она «склоняла жителей Самары к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника, а именно к вступлению в вооруженное формирование “Легион свобода России” для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил РФ на территории Украины».

Вскоре после начала войны Евтушенко опубликовала в своем инстаграме ссылку на петицию о выдвижении импичмента Владимиру Путину. После этого в ее профиле несколько раз появлялись фотографии денежных купюр с антивоенными надписями, а также посты, посвященные легиону «Свобода России». После объявления мобилизации Евтушенко выложила инструкцию для военнослужащих о сдаче в плен. С октября 2022 года она вела инстаграм на украинском языке. На нее было подписано 127 человек.

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