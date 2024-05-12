В Петербурге водитель рухнувшего в реку автобуса признал вину

Водителя городского автобуса, рухнувшего в реку в Петербурге, Рахматшоха Курбонова отправили в СИЗО. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 5 статьи 264 УК), сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Я раскаиваюсь в содеянном, в том, что осуществлял управление автобусом при наличии неисправной тормозной системы. Приношу свои соболезнования, понимаю, что это огромное горе. Вину признаю полностью», — процитировала судья показания Курбонова, данные им на допросе.

В свою очередь, петербургское издание «Фонтанка», ссылаясь на переводчицу, которая накануне общалась с Курбоновым, пишет, что он заметил проблемы в работе тормозов автобуса за два часа до аварии.

По словам Курбонова, примерно через три часа после начала смены он обратил внимание на неправильную работу тормозов — при торможении автобус проезжал еще несколько лишних метров. Курбонов рассказал, что на проблемы с тормозами ему жаловались и пассажиры автобуса.

10 мая в Петербурге пассажирский автобус, в котором находилось около 20 пассажиров, упал с моста в реку Мойку. В результате погибли семь человек. На кадрах ДТП, распространившихся в сети, видно, как автобус пытается уйти от столкновения с автомобилем, пробивает ограждение моста и падает в воду.

Выжившего в ДТП водителя автобуса задержали в тот же день. Его жена позже рассказывала, что накануне аварии Курбонов отработал 20-часовую смену, вернулся домой в два часа ночи, а в шесть часов утра ему позвонили с работы и потребовали выйти на новую смену.

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