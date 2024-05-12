Из-под завалов рухнувшего подъезда жилого дома в Белгороде достали тела шестерых погибших

В Белгороде в ходе разбора завалов на месте рухнувшего подъезда 10-этажного жилого дома на улице Щорса обнаружены тела шестерых погибших. Об этом в своем телеграм-канале сообщило МЧС России.

В свою очередь, местный губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что всего в Белгороде 12 мая в результате обстрелов пострадали 20 человек. При этом он не уточнил, сколько из них получили травмы в результате обрушения многоэтажки на улице Щорса.



Ранее исполняющий обязанности министра здравоохранения Михаил Мурашко сообщал о 17 пострадавших, доставленных в больницы Белгорода, а сам Гладков писал о 19 пострадавших в результате обрушения, из которых шестеро отпущены домой на амбулаторное лечение.

По данным МЧС на момент публикации заметки, всего из-под завалов спасены 17 человек. При этом, как пишет ТАСС, до сих пор не установлено местонахождение 10 человек, которые могли находиться в обрушившемся подъезде дома.

Взрыв и последовавшее за ним обрушение подъезда 10-этажного жилого дома на улице Щорса в Белгороде произошли около полудня 12 мая. За несколько минут до этого местные телеграм-каналы сообщили об объявленной в городе воздушной тревоге, а затем в них появились фото следов работы ПВО в небе над городом.

Спустя примерно 20 минут после появления первых сообщений об обрушении многоэтажки Гладков написал, что его причиной стало попадание украинского снаряда.

Около 12:30 Минобороны России отчиталось об отражении ракетной атаки на Белгород и сообщило, что «фрагментами одной из сбитых ракет ТРК “Точка-У” поврежден жилой дом в городе Белгород».

Спустя час с небольшим после обрушения подъезда рухнула и остававшаяся до этого момента на своем месте крыша. Сначала агентства сообщали, что под завалами оказались несколько спасателей, однако затем в МЧС уточнили, что в результате повторного обрушения травмы получили три спасателя.

По официальным данным, в результате обрушения полностью разрушены 16 квартир. Также сохраняется угроза обрушения всего пострадавшего дома. Власти сообщили, что все жильцы других подъездов эвакуированы.

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