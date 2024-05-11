В начале марта сеть сайтов, которая получила название CopyCop, начала публиковать статьи на английском и французском языках, основанные на реальных сообщениях новостных агентств, но с некоторыми дополнениями, превращающими новости в прокремлевскую пропаганду. Об этом пишет The Economist.

По данным издания, за месяц CopyCop опубликовала 19 тысяч таких текстов. Среди них были, например, истории о польских наемниках в Украине, сообщения по поводу репараций США за рабство, которые усиливали дебаты в американском обществе, а также обвинения в военных преступлениях в адрес Израиля.

Как пишет Economist, ссылаясь на расследование фирмы Recorded Future, которая занимается кибербезопасностью, статьи переписывали, вероятно, используя Chat GPT, разработанный американской компанией Open AI,

«Статьи перевели и отредактировали с целью придать им партийный уклон», — говорится в расследовании.

Так, по данным расследователей, более 90 статей на французском языке изменили, прописав в чат-боте запрос на английском языке: «Пожалуйста, перепишите эту статью, заняв консервативную позицию против либеральной политики администрации Макрона в пользу французских граждан из рабочего класса».

Еще в одной статье, которую переписала нейросеть, Дональд Трамп и Россия представлены в положительном свете, а демократы, Джо Байден и поддержка Украины в войне с Россией — в отрицательном.

Сеть CopyCop, как утверждается в расследовании, связана с платформой DC Weekly, которую создал бывший офицер полиции США Джон Марк Дуган. В 2016 году он получил политическое убежище в России.

Сотрудники Recorded Future также выяснили, что в последние недели сеть «начала публиковать контент, созданный людьми». В одной из таких публикаций утверждается, что президент Украины Владимир Зеленский якобы купил дом британского короля Карла III в графстве Глостершир за 20 миллионов фунтов. Этот текст собрал за сутки более 250 тысяч просмотров, а российские пропагандистские издания перепечатали его, ссылаясь на «западные СМИ».

По словам бежавшего на Запад бывшего генерала КГБ Олега Калугина, подобными методами распространения дезинформации советские спецслужбы пользовались еще в 80-х годах прошлого века. «Мы предпочитали работать с подлинными документами, но с некоторыми дополнениями и изменениями», — пояснил он, добавив, что новые технологии упростили такую работу.

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