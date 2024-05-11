Путин пообещал вернуть мир в Донбасс на фоне нового наступления российской армии

Владимир Путин поздравил непризнанные Донецкую и Луганскую республики с 10-летием их образования, пообещав вернуть мир на оккупированные территории, сообщается на сайте Кремля.

«Долгие восемь лет в условиях блокады, несмотря на обстрелы и провокации неонацистов, вы защищали Донбасс и в сентябре 2022 года выразили непреклонную волю: быть вместе со своей Родиной – Россией», — говорится в одном из поздравлений.

Слова Путина о мире звучат на фоне начавшегося нового наступления российской армии на Харьковскую область Украины. Россия захватила населенные пункты Красное, Стрелечье, а также села Пыльная и Борисовка, расположенные примерно в 40 километрах от Харькова. По словам главреда издания «Цензор.нет» Юрия Бутусова, эта зона была «серой» и российские войска заняли ее «без особых препятствий».

Как пишет в очередной сводке американский Институт изучения войны (ISW), данные спутниковых снимков НАСА говорят, что в этих четырех поселениях и рядом с ними, вероятно, произошли ожесточенные бои. По мнению аналитиков ISW, Россия в ближайшие дни продолжает наступательные операции в этом районе.

В Вашингтоне считают, что российская армия, вероятно, готовится к масштабному наступлению на Харьков. Об этом, в частности, заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби.

В то же время в ISW отмечают, что российской армии будет сложно взять Харьков из-за масштабов необходимой для этого войсковой операции. «Попытка захватить Харьков потребует длительных маневров на открытой местности, причем в таких масштабах, в которых российские войска не действовали ни разу с начала полномасштабного вторжения в Украину», — пишет ISW.

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