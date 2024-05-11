Стали известны кандидаты в новый состав правительства 

Первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Виктория Абрамченко могут покинуть правительство, а губернаторы Курской области и Хабаровского края — получить посты министров. Премьер Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по составу нового правительства.

Так, на пост первого вице-премьера Мишустин предложил Дениса Мантурова. В прошлом составе он был заместителем председателя правительства, а также главой Минпромторга. Занимавший эту должность с 2020 года Андрей Белоусов перейдет на новое место работы, о котором пока не сообщалось.

Викторию Абрамченко на посту вице-премьера сменит Дмитрий Патрушев. Его первому заместителю Оксане Лут предложили должность министра сельского хозяйства.

Вице-премьеров Дмитрия Чернышенко, Марата Хуснуллина, Татьяну Голикову и Юрия Трутнева предлагается переназначить. В сферу ведения Голиковой войдет Федеральное агентство по делам национальностей, а Чернышенко будет отвечать за Минпросвещения и Росмолодежь.

Министром спорта России может стать губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Куда перейдет временно исполняющий обязанности министра спорта Олег Матыцин, неизвестно.

Губернатора граничащей с Украиной Курской области Романа Старовойта Мишустин предложил на должность министра транспорта. Минэнерго может возглавить губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, а Минпромторг — губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Свои посты могут сохранить 11 министров: глава Минфина Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, министр труда Антон Котяков, глава Минприроды Александр Козлов, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Минкульта Ольга Любимова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, главы Минстроя и Минобрнауки Ирек Файзуллин и Валерий Фальков, а цакже глава Минцифры Максут Шадаев и Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Госдума рассмотрит кандидатов в вице-премьеры 13 мая, а министров — 14 мая, сообщил ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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