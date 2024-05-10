Пришедшие на смену якудза преступные группировки в Японии начали вербовать подростков

В Японии появился новый вид организованной преступности под названием токурю, пишет The Guardian. Он набирает популярность на фоне снижения популярности якудза.

Термин «токурю» образовался из иероглифов со значениями «анонимный» и «подвижный», «текучий». Это группы людей, которые собираются вместе для совершения конкретного преступления. Часто они не знают ни друг друга, ни своих руководителей. У токурю нет такой жесткой иерархии, как у якудза. Обычно у них более свободные организационные структуры, которые руководят теми, кто непосредственно совершает преступления, начиная от ограблений и мошенничеств и заканчивая убийствами.

Чаще всего людей для совершения преступлений вербуют онлайн — им предлагают случайную теневую работу. Затем им и их семьям угрожают, чтобы завербованные продолжали выполнять приказы, рассказали многие арестованные. Некоторые сообщили, что их завербовали через инстаграм.

По данным Национального полицейского агентства Японии (НПА), более 10 000 человек, арестованных в период с сентября 2021 года по февраль 2023 года, относятся к токурю.

«Грабежи, совершаемые на оживленных торговых улицах в центре города при свете дня, достигли беспрецедентного уровня. Полиции по всей стране необходимо сотрудничать для быстрого и эффективного расследования», — заявил глава НПА Ясухиро Цуюки.

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Одно из таких преступлений произошло в мае 2023 года. Днем трое молодых людей ограбили магазин роскошных часов в престижном районе Токио Гиндза. В течение часа они и их водитель были пойманы, а все украденное — возвращено в магазин. Грабителям было от 16 до 19 лет.

Осенью того же года одного из обвиняемых, 18-летнего юношу, приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. Он признал вину. Такой же приговор получили двое других участников ограбления, которым на момент совершения преступления было по 19 лет. 16-летнего подростка отправили в учреждение для несовершеннолетних. В полиции заявили, что юношами руководили не якудза, а банда мошенников, состоящая из членов ОПГ и квази-гангстеров из Канто — это регион, в котором находится Токио.

В апреле полиция префектуры Фукуока на южном острове Кюсю создала подразделение из 100 человек для борьбы с растущей угрозой токурю. Раньше в этом регионе активно действовали члены якудза.

Популярность якудза тем временем падает, отмечает The Guardian. В прошлом году этим видом организованной преступности занимались чуть более 20 тысяч человек. Для сравнения, на пике популярности якудза в 1960-х численность таких группировок достигала 180 тысяч. На уменьшение количества участников якудза повлияли строгие законы, принятые в Японии и направленные против предприятий, связанных с бандами.

Членам якудза запрещено открывать банковские счета, получать кредитные карты, оформлять страховку или даже покупать мобильные телефоны. Это привело к тому, что средний возраст якудза неуклонно растет и вербовать новых членов среди молодежи становится все сложнее.

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