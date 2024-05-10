США пресекли нелегальный доступ России к Starlink

Представители Пентагона, сотрудничающие с компанией SpaceX Илона Маска, пресекли несанкционированное использование российскими военными интернет-терминалов Starlink во время войны в Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Помощник главы Пентагона Джон Пламб заявил: «На данный момент мы успешно противодействуем использованию (интернет-терминалов — Прим. «Холода») Россией, но я уверен, что Россия продолжит попытки найти способы использовать Starlink и другие коммерческие системы связи».

Пламб отказался сообщить, какая тактика и методы были использованы в борьбе с использованием Россией портативных терминалов связи. Bloomberg отмечает, что украинские чиновники не прокомментировали эти заявления.

Агентство уточняет, что в России нельзя легально использовать Starlink, однако терминалы можно купить в российских маркет-плейсах, в том числе на Ozon. Продавцы утверждают, что терминалы работают через подписку, оформленную на имя жителей европейских стран, где технология лицензирована. По их словам, терминалы не могут обеспечить связь в центральной части России. Они работают только в приграничных районах и на оккупированных территориях Украины.

В то же время Bloomberg сообщил, что на этой неделе пользователи Starlink жаловались на проблемы с подключением. Как утверждает агентство, один из продавцов терминалов посоветовал перейти на более дорогой тарифный план. Bloomberg отмечает, что проверить, помогла ли эта мера восстановить связь, не удалось.

Об использовании Starlink российской армией ранее писало издание Defense One. Позже об этом заявили представители Главного управления разведки министерства обороны Украины. В то же время компания SpaceX отрицала, что поставляла в Россию терминалы Starlink.

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