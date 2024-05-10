Женщина родила и защитила докторскую диссертацию в один день

Докторантка Ратгерского университета в Нью-Джерси Тамия Бревард-Родригес родила ребенка и в тот же день защитила диссертацию. Об этом со ссылкой на региональные СМИ сообщает CNN.

Утром 25 марта Бревард-Родригес готовила презентацию своего исследования — в тот день у нее была назначена защита докторской диссертации. Внезапно у женщины отошли воды и начались схватки, хотя она была лишь на восьмом месяце беременности.

«Физически я была готова к беременности [и родам], но психологически мой мозг не был настроен на ребенка. Поэтому когда я поняла, что рожаю в день своей защиты, я отреагировала очень эмоционально. Меня буквально трясло», — рассказала она.

Схватки усиливались и доула сказала срочно ехать в клинику. Жена Тамии, Алиса Бревард-Родригес, была за рулем и, по ее собственным словам, ехала со скоростью около 200 километров в час. По словам Тамии, ребенок родился с третьей потуги. Он был полностью здоров.

Поскольку женщина была готова к презентации своего исследования, она решила не откладывать защиту.

«Я подумала, что смогу это сделать. Я была к этому готова, мне оставалось лишь внести последние штрихи в презентацию и выступить с докладом», — рассказала она.

По словам Бревард-Родригес, после родов она немного вздремнула, приняла душ и собралась с силами. В итоге она выступила перед комиссией примерно через семь часов после рождения сына.

Защита прошла успешно. Бревард-Родригес сообщила членам комиссии о рождении ребенка только после того, как закончила презентацию.

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