Подруга экс-главы «Роснефти» купила особняки в Альпах за 2,5 миллиарда рублей

Светлана Елисеева — возлюбленная экс-главы «Роснефти» Эдуарда Худайнатова — купила в австрийских Альпах сразу четыре виллы общей стоимостью 26 миллионов евро (два с половиной миллиарда рублей). Это выяснили «Важные истории», немецкое издание Paper Trail Media и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Заметка о том, что некая россиянка Светлана Е. купила в тирольском городе Кицбюэль три участка с четырьмя особняками, вышла в австрийской газете Tiroler Tageszeitung в марте 2024 года. Как отмечают «Важные истории», местных политиков и журналистов впечатлила стоимость приобретенного имущества. Как именно россиянка купила эту недвижимость, неизвестно: местные власти пытаются защищать Кицбюэль от наплыва инвесторов, с которыми не смогут конкурировать местные жители, и строго регулируют покупку второго и третьего жилья.

«Важные истории», Paper Trail Media и OCCRP выяснили, что четыре шале общей площадью порядка 4400 квадратных метров купила Светлана Елисеева — мать по меньшей мере двух детей экс-главы «Роснефти» Эдуарда Худайнатова. Судя по данным реестра недвижимости Австрии, с которыми ознакомились журналисты и аналитики, первую виллу она приобрела за 13,2 миллиона евро в 2017 году. В нескольких минутах езды от нее расположено шале, в котором видели старшую дочь Путина Марию Воронцову.

В 2018 году Елисеева купила еще два особняка на одном участке — это обошлось ей в шесть миллионов евро. В 2021 году она приобрела четвертый дом за семь миллионов евро.

У Светланы Елисеевой есть кипрский паспорт, который она получила за два с половиной миллиона евро по ныне закрытой программе «гражданство в обмен на инвестиции». До этого она пыталась получить гражданство Мальты: в ее заявке Эдуард Худайнатов упоминался как «партнер», а в приложении были указаны его банковские реквизиты и данные паспорта. В документе также упоминались двое несовершеннолетних детей пары. Кроме прочего, в заявке, которая в итоге была отклонена, говорилось, что Елисеева никогда не работала.

Формально она все же была трудоустроена, выяснили журналисты, изучив данные российского Пенсионного фонда. С 1995 года Елисеева была занята в фирмах, так или иначе связанных с Худайнатовым. Например, в 2023 году она получила почти 43 миллиона рублей от Независимой нефтегазовой компании.

В России женщине принадлежат две квартиры размером в 693 и 435 квадратов в ЖК «Имперский дом» в Якиманском переулке в центре Москвы, выяснили журналисты. По данным «Важных историй», стоимость этой недвижимости может превышать три миллиарда рублей. Также Елисеевой принадлежит 593-метровая квартира на Ленинском проспекте и почти гектар земли под Геленджиком — там находится поместье, состоящее из семи жилых домов общей площадью три тысячи квадратных метров. Издание предполагает, что стоимость российского имущества Елисеевой превышает четыре миллиарда рублей. Вместе с виллами в Австрии стоимость ее активов составляет около семи миллиардов.

Эдуард Худайнатов был главой «Роснефти» в 2010-2012 годах. После ухода оттуда он возглавил Независимую нефтегазовую компанию (ННК). Позднее стало известно, что Худайнатов — ее единственный владелец. В 2022 году журнал Forbes оценил состояние Худайнатова в два миллиарда долларов. После начала войны он попал под европейские санкции.

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