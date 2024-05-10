На Земле началась сильная магнитная буря, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики. Ранее в Российской академии наук говорили, что она может стать мощнейшей за последние 20 лет.

Агентство отмечает, что возмущенность магнитного поля Земли достигла третьего уровня по пятибалльной шкале. На этом фоне на планете могут возникнуть проблемы в энергетических системах и перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации и высокочастотной радиосвязи. В средних широтах можно будет наблюдать северное сияние.

За последние две недели на Солнце произошло более 10 мощных вспышек классов Х и М, сообщили в Институте прикладной геофизики. Солнечные вспышки делятся на пять классов по мощности рентгеновского излучения: А, B, C, M и Х. Как правило, вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой при достижении Земли и провоцируют магнитные бури.

Фото: вспышки на Солнце 9 мая 2024 года в ультрафиолетовом спектре (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США / CBS News)

Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев рассказал РБК, что 11 мая на Земле может произойти магнитная буря высшего, то есть пятого уровня. По его словам, магнитные бури третьего и четвертого уровней периодически наблюдались в течение последних лет, а вот бурь пятого не было уже 20 лет. В разговоре с РИА «Новости» Богачев добавил, что вероятность того, что буря достигнет наивысшего уровня, составляет около 15%.

Исполнительный директор НТЦ мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин сообщил РБК, что утром 10 мая на Солнце зарегистрировали четыре последовательные вспышки наивысшего класса X. Он назвал это «самым значительным проявлением солнечной активности за последние 20 лет».

«Каких-либо существенных последствий на Земле ожидать не стоит. Возможны кратковременные сбои в космической навигации и связи, вероятно, будут временные проблемы с управлением беспилотниками, однако большинство людей это вряд ли заметит», — отметил Родин.

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