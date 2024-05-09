Названо количество потерянных Россией танков на войне в Украине

С начала войны в Украине российская армия потеряла три тысячи танков. Об этом сообщает проект Oryx, который ведет соответствующий подсчет с 24 февраля 2022 года. Всего армия РФ недосчиталась более 15 тысяч единиц техники. Большая ее часть, 11 тысяч единиц, была уничтожена.

Oryx сообщает, что Украина уничтожила 2001 российский танк, повредила 156 и захватила 514. Еще 329 танков были оставлены российскими военными. Больше всего утраченных танков — это танки модели Т-72Б, Т-72Б3 и Т-80БВ.

Также с начала войны российская армия потеряла более 1300 бронированных машин, из которых более 900 были уничтожены и почти 300 — захвачены. Кроме того, Россия лишилась почти четырех тысяч боевых машин пехоты (БМП), большинство из которых были уничтожены.

Армия РФ потеряла 431 бронетранспортер, 56 машин с противоминной защитой, 276 командных пунктов и станций связи, 467 инженерных машин, три беспилотных наземных средства, 43 самоходных противотанковых ракетных комплекса, 117 артиллерийских машин, 362 единицы буксируемой артиллерии, 730 самоходных артиллерийских установок, 373 реактивные установки залпового огня, 49 единиц зенитного орудия, 26 зенитных самоходных установок, 232 зенитных ракетных комплекса, 68 радаров, 80 постановщиков обмана и системных помех.

Также с февраля 2022 года армия России потеряла 109 самолетов, 137 вертолетов, 14 боевых беспилотных летательных аппаратов, 358 разведывательных дронов, а также 24 корабля и подводные лодки и 3253 грузовиков, джипов и легковых автомобилей.

Oryx также ведет подсчет украинских потерь. По данным проекта, они в три раза ниже российских. Например, с начала войны ВСУ потеряли 5679 единиц техники, утверждают аналитики. В этом списке 808 танков, большинство из которых были уничтожены.

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